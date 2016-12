Il cantante/chitarrista dei Metallica, James Hetfield, in una recente intervista ha raccontato un aspetto bizzarro della propria vita. Lui, infatti, dopo avere abitato per anni a San Francisco con la propria famiglia, ha abbandonato la città per stabilirsi in Colorado. Il motivo è, però, decisamente poco usuale: la scelta è stata dettata dal fatto che a Frisco la passione per la caccia di James era da moltissimi mal tollerata e osteggiata. Notoriamente, infatti, la città è culla di cultura e stili di vita alternativi, molto legati all'area ambientalista, pacifista, animalista etc., per cui una rockstar che si dedica alla caccia non era decisamente ben vista.

James ha spiegato:

Mi sono stufato un po' della Bay Area e dell'atteggiamento delle persone. Parlano tanto di come siano diversi e aperti, ma alla fine va bene solo se sei come loro. Se arrivi con le corna di un'alce sul cofano dell'auto non va tanto bene. In pratica il mio modo di mangiare organico e biologico non è come il loro. [...] La gente non lo capisce. E non capisce che se hai la passione per qualcosa, inevitabilmente troverai anche chi non ce l'ha - e va bene. Si può andare d'accordo. Se ne può parlare. Nessuno ha ragione o torto. Si può coesistere. Ed essere davvero diversi e aperti.

Ha aggiunto:

A me piace alimentare la mia famiglia in modo organico e bio. Rispetto il fatto che alcuni non vogliano vedere il sangue e preferiscano trovare la carne in confezioni cellophanate già pronta. Non vogliono neppure sapere come è arrivata lì. Per me va bene. I miei figli sono così. Ma io voglio essere il più vicino possibile alla Terra. Voglio far parte di tutti i processi e rispettarla.

Alla fine James ha detto di amare ancora San Francisco, che è un posto progressista dove accadono le cose prima che altrove, ma: