The Hamilton Mixtape è una raccolta di cover, riarrangiamenti e libere interpretazioni delle canzoni che fanno parte di Hamilton, il musical più innovativo degli ultimi anni, vincitore del premio Pulitzer per il teatro e di 10 Tony Awards. 39 artisti del mondo hip-hop e R'n'b (da Nas a John Legend, da Chance the Rapper a Alicia Keys) eseguono 23 canzoni tratte dal musical, sotto l'egida di Lin-Manuel Miranda (premiatissimo ideatore dell'intero progetto) e di Questlove e Black Thought dei The Roots.

Il musical racconta la storia di Alexander Hamilton, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti, a ritmo di rap. In questo disco rimangono i temi forti rivestiti da arrangiamenti e beat più contemporanei.

E' un piatto ricchissimo (un'ora e un quarto) quello che ci viene offerto da “The Hamilton Mixtape”, ed è un eccellente alternativa – per chi non l'ha visto - allo spettacolo teatrale più importante e innovativo degli ultimi trent'anni.

Leggi la recensione completa di "THE HAMILTON MIXTAPE" cliccando qui