A un certo punto del 2016 gli utenti iTunes che avevano acquistato regolarmente nello store digitale di Apple i file del disco "The King Of Limbs: From The Basement", firmato dai Radiohead, si sono visti scomparire l'album dalle propire librerie. Sparito, nonostante fosse stato comprato legalmente.

Ora, finalmente, a seguito anche delle lamentele più che giustificate da parte dei fan, la band ha comunicato, via Twitter, che l'anomalia è stata corretta e il disco è nuovamente tornato al proprio posto su iTunes e nelle librerie in cui doveva essere presente:

Grazie per averci fatto sapere che "The King Of Limbs: From The Basement" era sparito da iTunes. Dovrebbe essere nuovamente online ora.

Thanks for letting us know that 'The King Of Limbs: From the Basement' had disappeared from iTunes. It should be back online now. — Radiohead (@radiohead) December 16, 2016

"The King Of Limbs: From The Basement" è il video album dal vivo del 2011 che immortala la band di Thome Yorke intenta a risuonare l'intero "The King Of Limbs" nello scantinato del produttore Nigel Godrich. Nel 2008 i Radiohead avevano già realizzato un simile eseprimento, con "In Rainbows – From the Basement".