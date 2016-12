"Genie in a bottle", il suo primo singolo, fu un successo straordinario: sul finire degli anni '90 porto la cantante newyorkese in cima alle classifiche di tutto il mondo (fu una hit anche nel nostro Paese), vendendo la bellezza di 8,7 milioni di copie. Poi arrivò il suo primo album in studio, dal titolo omonimo, oltre 2 milioni di copie vendute in Europa e 9 milioni negli Stati Uniti. E poi una sfilza di hit: la cover di "Lady Marmalade" per il film "Moulin Rouge!", "Beautiful" (6,8 milioni di copie vendute in tutto il mondo) e "Fighter". Nel giro di qualche anno, Christina Aguilera - che oggi, domenica 18 dicembre, spegne 36 candeline - diventò una vera reginetta del pop, una delle voci più influenti della scena pop internazionale: e anche se i dischi successivi non riuscirono ad eguagliare o superare il successo del suo album di debutto, le fecero comunque riscuotere numeri importanti ("Stripped", nel 2002, si spinse fino a 14 milioni di copie; "Back to basics", quattro anni dopo, si fermò alla metà), e singoli come "Ain't no other man", "Hurt" e "Candyman" ne alimentarono la popolarità.



Poi, però, il meccanismo si inceppò: che qualcosa non stesse funzionando lo si era intuito già nel 2008, due anni dopo l'uscita di "Back to basics", quando la Aguilera pubblicò una raccolta, la prima della sua carriera. "Keeps gettin' better - A decade of hits", questo il titolo del disco, avrebbe dovuto ripercorrere i primi dieci anni di carriera della cantante riproponendo, tutte insieme, le sue canzoni di maggiore successo, cercando di riportare Christina Aguilera ai grandi numeri dei primi due dischi. Ma le cose non andarono così: la raccolta non riuscì a vendere più di 3 milioni di copie in tutto il mondo, praticamente meno la metà dell'ultimo album in studio "Back to basics" e un sesto del folgorante album di debutto.



"Bionic", il suo sesto album in studio, fu il disco della svolta a livello di sound e portò la Aguilera ad esplorare i territori dell'elettropop, della musica r&b mischiata all'elettronica, della dance pop e del synth pop anni '80, ma ricevette recensioni piuttosto dure (solo Billboard lo accolse positivamente, definendolo il miglior album pop mainstream del 2010) e le vendite furono un flop (1 milione di copie in tutto il mondo, appena 330.000 negli States, il Paese in cui fino ad allora la cantante aveva avuto il successo maggiore).



La partecipazione alla versione statunitense di The Voice, nel 2011, non bastò a risollevare le sorti della sua carriera: anche il disco successivo, "Lotus", fu un insuccesso e riuscì a replicare appena i numeri del precedente "Bionic". "Lotus", uscito nel 2012, rimane ad oggi l'ultimo album in studio di Christina Aguilera: è notizia di questi giorni la rottura con la RCA, l'etichetta per la quale la cantante ha inciso e pubblicato fino ad oggi, e la firma di un nuovo contratto discografico con Universal. E sarà proprio Universal a pubblicare il nuovo disco di Christina Aguilera, che dovrebbe arrivare con il prossimo anno. In attesa del nuovo album, nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo la sua carriera in 10 hit: partiamo da...