Spotify, il colosso dello streaming musicale online, ha comunicato che - stando ai dati raccolti - i pop rocker britannici Coldplay sono la band più ascoltata in tutto il mondo, tramite la piattaforma.

Secondo la compagnia, Chris Martin e i suoi hanno portato a casa più di cinque miliardi di ascolti in streaming su Spotify - con l'ultimo album, "A Head Full Of Dreams" che da solo raduna oltre la metà del totale. La testata "Music Week" ha esaminato i dati e riporta che i brani del gruppo più ascoltati in streaming su Spotify sono "Adventure Of A Lifetime" (322 milioni) e "Hymn For The Weekend" (289 milioni).

I Coldplay, quindi, per festeggiare il risultato ottenuto hanno pubblicato, tramite Spotify, un nuovo EP dal vivo intitolato "Live From Spotify London". Contiene versioni senza fronzoli di "Everglow", "Yellow", "Christmas Lights", "Adventure Of A Lifetime" e "Viva La Vida"

Eccolo: