Il gruppo industrial metal guidato da Trent Reznor ha annunciato l'uscita di un nuovo disco, per l'esattezza un EP. Il nuovo lavoro dei Nine Inch Nails si intitola "Not the actual events" e sarà in vendita a partire dal prossimo venerdì 23 dicembre.



Le lavorazioni del disco hanno visto Reznor lavorare gomito a gomito con Atticus Ross, che ha cominciato a collaborare con i Nine Inch Nails nel 2007 - prendendo parte alle registrazioni dell'album "Ghosts I-IV" - e che ora viene ritenuto un membro della band a tutti gli effetti. A proposito dell'EP, il frontman dice:



"È un disco ostile, abbastanza incomprensibile: abbiamo avvertito l'esigenza di farlo. È un EP perché questa ci sembrava la lunghezza più appropriata per raccontare questa storia".





"'The fragile' occupa un posto particolare nel mio cuore. Ero alle prese con un periodo della mia vita piuttosto turbolento e farlo e rivisitarlo è divenuta una sorta di terapia, per me. Come in una sorta di esperimento, ho tolto tutte le registrazioni della voce e mi sono reso conto che suona in maniera davvero interessante. Lo abbiamo 'gonfiato' mettendoci anche alcune tracce delle stesse sessions che non avevamo utilizzato prima".

Le sorprese, per i fan del gruppo, non finiscono qui: la band ha infatti annunciato anche la pubblicazione di un'edizione limitata in quadruplo vinile dell'album "The fragile", originariamente uscito nel 1999, contenente la bellezza di 37 tracce bonus (lo si può già acquistare sul sito ufficiale dei Nine Inch Nails ). Reznor racconta a proposito del disco: