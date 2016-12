Il frontman e il batterista della band di "Songs of Innocence" sono stati condannati dal tribunale di Florianopolis, in Brasile, a risarcire il promoter Franco Cecchini Bruni Neto un milione e mezzo di dollari per una causa di diffamazione risalente al 2000: lo riferisce la testata locale Diário Catarinense. Bono e Larry Mullen, ormai sedici anni fa, dichiararono alla testata carioca O Globo di non essere stati pagati dall'organizzatore per uno show del Pop Mart Tour tenuto nel paese nel 1998. L'agente, dal canto suo, dimostrò di aver onorato il contratto stretto col management della band versando in anticipo 8 milioni di dollari, e intentò causa agli artisti per diffamazione mezzo stampa. Bono e Mullen rettificarono le proprie dichiarazioni, specificando di non aver ricevuto i pagamenti per i diritti d'autore dalla locale società di autori ed editori (poi versati, seppure in ritardo, nel 2006), non quelli stipulati per lo show, ma il polverone mediatico, ormai, era già stato sollevato: la corte di giustizia brasiliana riconobbe le ragioni di Bruni Neto già nel 2011, ma la sentenza fu impugnata a gli U2 fecero ricorso in appello. Cinque anni dopo, la corte di è espressa ancora a favore del promoter, obbligando Bono e Mullen a versare - oltre ai 480mila dollari previsti dalla prima sentenza - un altro milione e 200mila dollari (per un totale, in valuta locale, di 5 milioni di real) per risarcire il danno di immagine. O Globo, che in origine riportò le dichiarazioni degli artisti, non è stato coinvolto nel procedimento.