Stephen Colbert durante il suo ‘Late show’ televisivo ha eseguito, con un riluttante Michael Stipe al suo fianco, la versione 2016 della hit dei R.E.M. “It’s the end of the world as we know it” trasformatasi per l’occasione in “It’s the end of the year as we know it”, con un testo che ricorda tutti gli avvenimenti dell’anno. Sul finale ai due si aggiunge l’attore James Franco.