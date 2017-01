Rockol ha chiesto a redattori e collaboratori le proprie scelte musicali dell'anno: ecco quelle di Barbara Nido

Con il Natale alle porte e i primi isterismi per la ricerca dei regali, dobbiamo rassegnarci: anche quest’anno sta giungendo al termine.

In questo 2016 molti dischi sono stati pubblicati e altrettanti concerti organizzati ma, ammettiamolo, alcuni ci hanno colpito più di altri!

Ecco quali, per me, sono stati i migliori.

ALBUM ITALIANI

1. “Amen”, di Eman

2. “Acrobati”, di Daniele Silvestri

3. “On”, di Elisa

4. “Detachment”, degli Urban Strangers

5. “Oronero”, di Giorgia

ALBUM STRANIERI

1. “Wild world”, dei Bastille

2. “Death of a bachelor”, dei Panic! At The Disco

3. “Oh my my”, dei One Republic

4. “California”, dei Blink-182

5. “Misadventure”, dei Pierce The Veil

CONCERTO DELL’ANNO

Simple Plan, Teatro della concordia di Venaria Reale (To), 16 maggio 2016