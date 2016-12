‘AVRAI’ è un concerto a scopo benefico che Claudio Baglioni terrà sabato 17 dicembre 2016 nell’Aula Paolo VI, in Città del Vaticano. La manifestazione - nata in occasione del 200° anniversario del Corpo della Gendarmeria Vaticana, promotore della serata con la Fondazione O’scia’ Onlus - sarà l’occasione per una raccolta fondi.



Quanti hanno collaborato alla costruzione di "Avrai" con Claudio Baglioni, nella giornata di mercoledì 14 dicembre, hanno illustrato a Papa Francesco in un’udienza privata il senso e la finalità del progetto consegnando al Santo Padre i primi 500mila euro raccolti per i bambini di Bangui e del centro Italia.



Il cantautore romano si esibirà con un’orchestra sinfonica di settanta elementi, con il suo gruppo formato da dieci tra musicisti e vocalist e con il coro Giuseppe Verdi di Roma, formato da oltre sessanta voci.



Due le importanti finalità benefiche della manifestazione.

La prima, nata la scorsa primavera su indicazione di Papa Francesco, consiste in un programma di aiuti all'ospedale di Bangui - capitale della Repubblica Centrafricana - colpita da anni da una guerra civile, placatasi con la storica visita di Papa Francesco, che ha portato all’elezione di un Presidente e ad una pace che si prospetta duratura. Gli aiuti saranno destinati alla costruzione del padiglione di pediatria (reparto malnutrizione), alla formazione di medici cosi come alla scuola di specializzazione in pediatria. Il tutto sarà seguito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La seconda riguarda la costruzione di una intera struttura destinata ai bambini di una delle aree colpite dal recente sisma del centro Italia. Il progetto ‘AVRAI’ parte, su indicazione del Santo Padre, dal cuore dell'Africa e arriva nel cuore d'Italia per costruire attività e opere a favore del mondo dei bambini tutti.



La quasi totalità degli operatori telefonici, vista la rilevanza delle finalità e l’unicità del progetto, ha concesso dal 1 dicembre al 21 dicembre il numero solidale 45523 per un’ulteriore raccolta a sostegno degli obiettivi sopra descritti, che si aggiungerà alle donazioni della serata del 17 dicembre. Il valore della donazione sarà di 2 euro con un sms da rete cellulare oppure 5 o 10 euro, chiamando da rete fissa al numero solidale 45523. La Fondazione San Giovanni XXIII è incaricata di raccogliere i fondi ricavati dal numero solidale.