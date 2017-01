Rockol ha chiesto a redattori e collaboratori le proprie scelte musicali dell'anno: ecco quelle di Marco Jeannin

ALBUM ITALIANI

1. “Piccola tregua”, di Paolo Cattaneo

2. “Our life will be made of simple things”, di Old Fashioned Lover Boy

3. “Senza fare rumore”, di Sylvia

4. “La fine dei vent’anni”, di Motta

5. “Austerità”, di Spartiti

ALBUM STRANIERI

1. “Not to disappear”, di Daughter

2. “Minor Victories”, di Minor Victories

3. “Ambulance”, di The Amazing

4. “Golden sings that have been sung”, di Ryley Walker

5. “Until the hunter”, di Hoper Sandoval and The Warm Inventions

CONCERTO DELL’ANNO

At The Drive-In, Fabrique, 07 aprile 2016