Rockol ha chiesto a redattori e collaboratori le proprie scelte musicali dell'anno: ecco quelle di Marco Di Milia

STRANIERI

Leonard Cohen - You want it darker

Kula Shaker - K 2.0

Minor Victories - Minor victories

Richmond Fontaine - You can’t go back if there’s nothing to go back to

The Claypool Lennon Delirium - Monolith of Phobos

Fuori da ogni classifica “Blackstar” di Bowie. Ciao David e grazie di tutto.

ITALIANI

Cosmo - L'ultima festa

Niccolò Fabi - Una somma di piccole cose

Dente - Canzoni per metà

Vinicio Capossela - Canzoni della cupa

Zen Circus - La terza guerra mondiale

Cosa avrei voluto ascoltare? “Tuono - Tono Tempo Suono” dei Bluvertigo, che purtroppo non uscirà mai.



CONCERTO DELL'ANNO

The Cure - Forum di Assago, Milano 2.11.2016