Rockol ha chiesto a redattori e collaboratori le proprie scelte musicali dell'anno: ecco quelle di Gabriele Aprile

Brutta, la musica che ti perdi.

Quella che dimentichi di ascoltare o per la quale non hai tempo.

Eppure sai che è uscita, quella nuova release: quel nuovo album è lì sulle bacheche virtuali dello streaming, ad un passo dal precipitare nel baratro dell’offerta illimitata.

È allora una parte di te dice che è brutta, quella musica, un po’ per pigrizia, un po’ per vergogna, e “brutto” diventa sinonimo di una colpa segreta che quei 10 euro scarsi al mese con cui hai il diritto di sentire tutto non fanno che aggravare.

Mi è successo un paio di volte quest’anno (frenetico): era brutto “Blackstar” che ho ascoltato due mesi dopo dall’uscita; era brutto persino “Una somma di piccole cose”, di un’artista di cui divoro ogni disco appena viene pubblicato (ma non stavolta, diamine).

Certo, poi le sorprese: come una “Anna verrà” che trema sotto la voce spezzata di Concato; le parole semplici e mastodontiche di Cohen (“They ought to give my heart a medal / For letting go of you”); Sting che ritorna rock.

Ma di musica brutta ce n’è ancora lì fuori, anzi qui dentro: “tanto sta lì”, mi dico.

Sono quindi felice che recensire dischi non sia il mio lavoro, ci vuole disciplina e un certo distacco; me ne rendo conto ora che questa mia classifica di fine anno prende la forma di un calcio al pregiudizio.

Saranno poi ben spesi questi dieci euro scarsi al mese per noleggiare un archivio sconfinato che non esaurirò mai?

Ecco una brutta domanda.





ALBUM ITALIANI

1. “Una somma di piccole cose”, di Niccolò Fabi

2. “Acrobati”, di Daniele Silvestri

3. “Contemporaneo”, di Ivano Fossati

4. “Non Smetto di ascoltarti” di Fabio Concato/ Fabrizio Bosso / Julian Oliver Mazzariello

5. “Canzoni della cupa”, di Vinicio Capossela



ALBUM STRANIERI

1. “Phase”, di Jack Garratt

2. “Blackstar”, di David Bowie

3. “You want it darker”, di Leonard Cohen

4. “59th & 9th”, di Sting

5. “You and I” di Jeff Buckley



CONCERTO DELL’ANNO

Alberto Bianco, Ohibò Milano, 6 ottobre 2016