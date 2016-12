Rockol ha chiesto a redattori e collaboratori le proprie scelte musicali dell'anno: ecco quelle di Mattia Marzi

Se per gli stranieri non ho avuto particolari dubbi, per la cinquina italiana mi sono trovato parecchio in difficoltà: c'erano almeno 7 titoli che, secondo me, meritavano di entrare nella playlist. Alla fine ho scelto i 5 che trovate più sotto: a malincuore, ho escluso "Amici non ne ho... Ma amiche sì" di Loredana Berté & Co. (che resta comunque un bel progetto per celebrare i 40 anni di carriera di un'icona della musica italiana), "La terza guerra mondiale" degli Zen Circus e "Una somma di piccole cose" di Niccolò Fabi (altri due bei dischi che ci ha portato questo 2016). Per il concerto, invece, sono andato sul sicuro: Vasco dal vivo è un pugno allo stomaco totale.

ALBUM ITALIANI

1. “Il mestiere della vita”, di Tiziano Ferro

2. “Completamente sold out”, di Thegiornalisti

3. “ON”, di Elisa

4. “Folfiri o folfox”, di Afterhours

5. “Cuore d'artista”, di Noemi

ALBUM STRANIERI

1. “Blackstar”, di David Bowie

2. “Lemonade”, di Beyoncé

3. “Joanne”, di Lady Gaga

4. “Illuminate”, di Shawn Mendes

5. “Coloring book”, di Chance the Rapper

CONCERTO DELL’ANNO

Vasco Rossi, Stadio Olimpico di Roma, 22 giugno 2016