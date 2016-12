In attesa dell'uscita il prossimo 21 dicembre nelle sale cinematografiche americane del film d'animazione "Sing", arriva nei negozi la colonna sonora della pellicola diretta da Garth Jennings già regista dell’opera culto "Guida galattica per autostoppisti".

Sono ben 85 le canzoni che trovano spazio nel corso dei 110 minuti del film: sedici sono state selezionate per la soundtrack ufficiale che si apre con il duetto tra Stevie Wonder e Ariana Grande sulle note di "Faith". Molte sono però le cover presenti nella raccolta, interpretate dagli attori che nella versione originale danno voce ai personaggi del film tra i quali spiccano i nomi di Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane e Scarlett Johansson.

Scorrendo i titoli non mancano le sorprese visto che a fianco a brani celebri come "Don't You Worry 'bout a Thing" di Stevie Wonder (interpretata dalla giovane cantautrice Tori Kelly), "Venus" degli Shocking Blue (cantata in coppia da Reese Witherspoon e Nick Kroll) e "My Way" di Paul Anka (cantata dall'attore Seth MacFarlane, il "papà" dei Griffin) trovano spazio anche brani decisamente meno noti al grande pubblico come "The Way I Feel Inside" degli Zombie (qui cantata dall'attore gallese Taron Egerton) o "Let's Face the Music and Dance" composta nel 1936 da Irvin Berlin.

Tra i brani della tracklist compare anche un tributo a Leonard Cohen con la cover di " Hallelujah" cantata da Tori Kelly. "I'm Still standing" fu portata al successo dal Elton John nel 1983, mentre i più giovani riconosceranno sicuramente la hit "Shake it off" di Taylor Swift.

La colonna sonora si chiude con un omaggio ai Beatles di Abbey Road con il remake di "Golden Slumbers" e "Carry That Weight" cantate da Jennifer Hudson.

Nell'edizione deluxe del disco trovano spazio alcune cover extra come la versione latina di "Around The World" dei Daft Punk cantata dai Senor Coconuts and His Orchestra, una curiosa cover di "Listen to the music" dei Doobie Brothers realizzata dal percussionista Tiki Pasillas e una seconda versione di "Hallelujah" cantata in coppia da Tori Kelly e Jennifer Hudson.

Il film sarà distribuito in Italia a partire dal 4 gennaio del 2017.

Questa è la tracklist del cd con la colonna sonora ufficiale:

1 Faith (feat. Ariana Grande) Stevie Wonder

2 Gimme Some Lovin' The Spencer Davis Group

3 The Way I Feel Inside Taron Egerton

4 Let’s Face the Music and Dance Seth MacFarlane

5 I Don’t Wanna Scarlett Johansson & Beck Bennett

6 Venus Reese Witherspoon & Nick Kroll

7 Auditions Sing Cast

8 Bamboleo Gipsy Kings

9 Hallelujah Tori Kelly

10 Under Pressure (feat. David Bowie) Queen

11 Shake It Off Nick Kroll & Reese Witherspoon

12 I'm Still Standing Taron Egerton

13 Set It All Free Scarlett Johansson

14 My Way Seth MacFarlane

15 Don't You Worry 'Bout a Thing Tori Kelly

16 Golden Slumbers / Carry That Weight Jennifer Hudson

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]