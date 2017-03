Marco Mantovani nasce a Milano il 14 settembre 1979. Musicista, autore e interprete, ha all'attivo numerose collaborazioni con band in cui ha suonato, prodotto album da studio ed esibizioni live in concerti. L’incontro con Andrea Viti, ex bassista degli Afterhours, di Alice e numerosi artisti italiani e internazionali come Mark Lanegan, segna l'avvio di una felice collaborazione in studio tra i due che li porta a co-produrre un album di brani interamente originali, composti nelle liriche e musiche da Mantovani. “Sogni lucidi” è il titolo scelto per la collezione di nove brani registrati e mixati da Andrea Viti e Silvia Alfei presso lo Yellow Moore Recording Studio e masterizzati da Paolo Lafelice presso l’Adesiva Discografica Studio.

Dal punto di vista contenutistico “Sogni lucidi” trae ispirazione precisamente dal concetto di sogno lucido, l'esperienza cosciente che si ha nel momento in cui si sogna con la consapevolezza di stare sognando, per poi tessere trame narrative che si installano su un pop rock che se da un lato è molto facile da assimilare, dall’altra si fa apprezzare per le idee compositive e la cura in fase di arrangiamento

