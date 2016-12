Il duo britannico degli Sleaford Mods pubblicherà un nuovo album intitolato "English Tapas" il prossimo 3 marzo 2017 (su Rough Trade). Il disco è stato registrato ai West Heath Garage studios di Steve Mackey (Pulp) a Londra ed uscirà in edizione limitata in vinile rosso, CD, download e in 150 copie in cassetta. I primi 1000 preordini del vinile includono un 7” con una traccia esclusiva “Big Trouble In Little Costa”, un booklet con foto inedite di Simon Parfrement commentate dagli Sleaford Mods, un pacchetto di cartine per sigarette e un sottobicchiere per birra.

Ma non è tutto, perché Jason Williamson (parole) e Andrew Fearn (musica) saranno in Italia, in primavera, per ben quattro live. Ecco i dettagli:

27 maggio 2017

Milano @ Santeria Social Club

Ingresso: 15€ + d.p.

28 maggio 2017

Torino @ sPAZIO 211

Ingresso: 12€ + d.p.

30 maggio 2017

Bologna @ Locomotiv Club

Ingresso: 15€ + d.p.

31 maggio 2017

Roma @ Monk

Ingresso: 10€ + d.p. - 13 € alla porta la sera del concerto

Ingresso con Tessera Arci

L’anno prossimo uscirà anche "Bunch of Kunst" di Christine Franz – il film definitivo sugli Sleaford Mods. Ci sono voluti più di due anni per realizzarlo, e traccia l’ascesa della band, dai pub agli stadi. Il film uscirà all’inizio del 2017.