Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò…

“Shock and awe” - Simon Reynolds (Harper Collins): è l'ultimo libro di Simon Reynolds (per ora solo in inglese, uscirà nel 2017 per i tipi di Minimum Fax), forse il più conosciuto critico di pop rock, autore dell'ottimo "Retromania". E' un libro che esamina in modo completo, critico ma esaustivo, il genere glam e glitter rock, dalla nascita fino alle influenze dei giorni nostri, da un punto di vista prettamente musicale ma anche culturale, valoriale e di “immaginario”. Shock and awe (colpisci e intimidisci) è una tipica frase usata nella tattica militare per rappresentare la potenza di fuoco sul campo di battaglia attraverso manovre spettacolari e travolgenti. Ed è così che agirono i vari Marc Bolan, Alice Cooper e, per un periodo, anche Bowie. Il libro è come sempre ben scritto e parla anche dei nostri tempi aridi di brividi e di sano fanatismo per la musica che negli anni '70 riusciva realmente a generare sconvolgimenti sociali, come fece appunto il glam “celebrando artificio e l'illusione sui concetti di verità e autenticità professati dagli hippie”.

Per Natale vorrei che mi regalassero…

“Who can I be now? (1974-1976)” - David Bowie (Parlophone): ormai io concepisco il supporto fisico per la musica solo per box e cofanetti rilevanti e non per trascurabili De Luxe Edition. Questo sulla carta mi sembra eccellente: 12 dischi di canzoni registrate nel prolifico periodo americano (1974-1976) quando Bowie si infatuò del soul, del funk e dell'R'n'B e che contiene il mitico e fantomatico album “The Gouster”, mai uscito sul mercato, con inediti e versioni ancora più soul e suadenti di canzoni di “Young Americans”. Poi c'è pure un bel booklet con foto mai viste prima, recensioni stampa e note tecniche dei produttori Tony Visconti e Harry Maslin.

(Michele Boroni)