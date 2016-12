La ridda di indiscrezioni di stampa, Mimmo D'Alessandro - con Adolfo Galli storico patron del Lucca Summer Festival, nemmeno le vuole commentare. Un po' perché i big oggetto delle stesse un nuovo tour ancora non l'hanno annunciato, un po' per scaramanzia. "Una prima intesa con Sovrintendenza e Comune c'è, ma il corso della burocrazia ha i suoi tempi tecnici, e le prime certezze le avremo solo dopo le feste, una volta presentato il progetto dettagliato dell'allestimento dello spazio". Il fatto, però, è che la ventesima edizione della rassegna che ogni estate porta nella cittadina toscana i big del rock e del pop mondiale si allargherà in maniera sensibile: oltre alla tradizionale location nella centralissima piazza Napoleone, il festival ha in progetto di "allargarsi" anche all'ex Campo Balilla sugli spalti delle Mura, dove - secondo i progetti dell'agenzia di D'Alessandro e Galli - dovrebbe essere allestita una venue dalla capienza di 50mila unità.

Una volta compiutosi positivamente l'iter burocratico, con le agibilità del caso in mano i promoter si preparerebbero ad organizzare un evento unico per celebrare degnamente i vent'anni del Lucca Summer Festival: "Per questa città sarebbe la prima volta", commenta D'Alessandro, che - tuttavia - per il momento non ha intenzione di concedersi a voli pindarici, restando concentrato sugli elementi concreti del percorso che porterà all'annuncio del cartellone completo, "La manifestazione inizierà il 14 giugno con una grande band che annunceremo nei prossimi giorni. Al resto stiamo lavorando. E il nostro auspicio è di avere un grande annuncio da fare entro la metà del prossimo gennaio".