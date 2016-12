Il 1977 fu un anno di svolta per Umberto Tozzi: il cantautore, che fino ad allora si era aveva collezionato collaborazioni come autore e come musicista al servizio di altri interpreti, in quell'anno pubblicò la canzone che lanciò la sua carriera solista, "Ti amo". Un vero e proprio evergreen della musica italiana, potremmo dire, a distanza di 40 anni. Con quella canzone, scritta insieme a Giancarlo Bigazzi, Tozzi vinse l'edizione del 1977 del Festivalbar e dominò le classifiche italiane per tutta l'estate e fino alle porte dell'autunno, riscuotendo ottimi successi anche all'estero.





A dimostrazione del grande successo ottenuto da "Ti amo" oltre i confini nazionali, anche le tante cover della canzone realizzate da artisti stranieri: Dalida la reinterpretò proprio nel 1977, in francese, con traduzione di Pascal Sevran e Claude Carmone e con il titolo di "Ti amo (Je t'aime)". Nel 1984 la cantante americana Laura Branigan, che nel 1982 aveva già portato al vertice delle classifiche americane un altra canzone originariamente cantata da Tozzi, "Gloria", incise una versione di "Ti amo" con traduzione di Diane Warren. In Germania, il brano venne reinterpretato da Guildo Horn e da Howard Carpendale.Per festeggiare i 40 anni di "Ti amo", il prossimo Umberto Tozzi tornerà ad esibirsi in giro per l'Italia proponendo - oltre alla hit - anche altri successi tratti dal suo repertorio, come "Gloria", "Si può dare di più", "Gli altri come noi", "Gente di mare", "Stella stai". Tutti arrangiati in una veste più moderna, insieme al chitarrista Raffaele Chiatto, dal tastierista Gianni D'Addese, dal bassista Marco Dirani, dal sassofonista Gianni Vanni e dal batterista Riccardo Roma. Ecco, di seguito, le prime date del tour:14 aprile - Teatro Dal Verme, Milano20 aprile - Teatro Colosseo, Torino5 maggio - Teatro Duse, Bologna12 maggio - Auditorium Conciliazione, RomaI biglietti per assistere ai concerti saranno a breve in vendita su Ticketone.it.