Ma, alla fine, Ace Frehley tornerà a suonare con i Kiss oppure no? È la domanda che si stanno ponendo da ormai qualche settimana i fan della band di "I was made for lovin' you": più volte, in tempi recenti, si è parlato infatti di un possibile ricongiungimento di Frehley con Paul Stanley e compagni. Frehley, che suonò con i Kiss dal 1973 al 1982 e poi dal 1996 al 2002, all'inizio di dicembre ha confermato di essere in ottimi rapporti con gli (ex?) colleghi.



Secondo alcune indiscrezioni, Frehley dovrebbe prendere parte al tour che porterà i Kiss a suonare in giro per il mondo nel 2018. Il diretto interessato, però, frena gli entusiasmi e fa sapere che si tratta - appunto - di voci e di indiscrezioni e che nessun accordo è stato ancora preso. Frehley è in attesa di una proposta da parte dei suoi colleghi, come lui stesso ha fatto sapere in un'intervista concessa a Talking Metal:



"Non ho ancora saputo niente da Paul e Gene, anche se ho scritto un messaggio a Gene l'altro giorno chiedendogli se vuole venire ad un mio concerto a gennaio. magari mi farà la proposta, chissà! qualunque cosa accada, siamo in buoni rapporti".



Nel 1978, Ace Frehley ha avviato una carriera discografica solista parallela ai suoi impegni con i Kiss: nel corso di questi (quasi) quarant'anni, il chitarrista ha pubblicato un totale di otto dischi come solista. L'ultimo, "Origins, vol. 1", è uscito appena lo scorso aprile e vanta anche la partecipazione dello stesso Paul Stanley in veste di ospite.