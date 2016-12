"Ho deciso di correre per la presidenza degli States nel 2020", diceva Kanye West dal palco degli MTV Video Music Awards, lo scorso anno, durante un discorso durato la bellezza di 13 minuti. Una provocazione? Niente affatto: il rapper faceva sul serio, come lasciava intuire la campagna social portata avanti nelle settimane successive all'annuncio - era stato pure coniato un apposito hashtag, #KanTay2020. E anche se nel corso dell'ultimo anno Kanye ha ripreso in mano la sua carriera discografica, pubblicando un nuovo disco di inediti ("The life of Pablo", uscito a febbraio dopo tre anni di silenzio discografico), il rapper continua a sognare la presidenza degli Stati Uniti d'America. Posticipando, però, la candidatura di quattro anni: West non correrà per la Casa Bianca nel 2020, come precedentemente annunciato, ma nel 2024. E lo farà per non mettere i bastoni tra le ruote al nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nel 2020 potrebbe ricandidarsi per il suo secondo mandato.



Kanye avrebbe deciso di posticipare di quattro anni la sua candidatura dopo aver incontrato Donald Trump: nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, il rapper - che nelle scorse settimane aveva dato il suo sostegno a Trump nella battaglia politica contro Hillary Clinton - ha fatto visita al magnate americano nella Trump Tower, il quartier generale di Trump, il grattacielo di 58 piani situato al numero 721 della Fifth Avenue a New York. I due hanno chiacchierato per un po' e alla fine dell'incontro Kanye West ha pubblicato un tweet che riporta solamente cinque caratteri: "#2024", appunto.







#2024 — KANYE WEST (@kanyewest) December 13, 2016