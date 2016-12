Inutile girarci intorno, il Natale ci coglie spesso alle spalle, con l’angoscia di non sapere cosa regalare ai nostri cari. Se il vostro caro è un fan di Bruce Springsteen forse questo articolo fa per voi e vi potrà risolvere il problema.



E’ infatti in vendita la Chevrolet Bel Air Convertible del 1957 che appartenne al Boss. Questa automobile è stata la fonte di ispirazione per canzoni come "Born to run", "Thunder road" e "Backstreets", mica paglia. Al momento l’offerta per aggiudicarsi la quattro ruote supera di poco i 75.000 dollari. Ovvero, circa 73.000 dollari in più di quanto non l’abbia pagata Bruce a suo tempo.



Scrive Springsteen della Chevy: "Nel New Jersey degli anni settanta, l’automobile era ancora un'immagine potente. Quell'estate ho comprato la mia prima automobile per 2000 dollari. Era una '57 Chevy con quattro carburatori, un cambio Hurst e delle fiamme arancioni su tutto il cofano".



Bando alle ciance, non perdere tempo, clicca qui per partecipare all’asta.