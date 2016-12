Com’è stata la decima stagione di X Factor?

Com’è andata finire la finale, lo sapete: hanno vinto i Soul System. Qua proviamo a tirare un po’ le somme, per punti.

E no, il titolo del pezzo non è clickbaiting. E' vero, teoricamente X Factor e The Voice non potrebbero essere più diversi.

Il primo è il talent più stimato in italia, quello che ha il profilo più alto - non il maggior successo, sia in termini di pubblico che di artisti di successo creati - primato che spetta ad “Amici” (che però va in chiaro).



The Voice non verrà riproposto nel 2017, dopo tre edizioni in cui l’unico “talento” lanciato è stato Suor Cristina. La vincitrice della terza edizione Alice Paba andrà in gara a Sanremo quest’anno tra i big con Raige - ma la reazione generale all’annuncio - non ce ne voglia la brava cantante - è stata “Alice chi?”.

The Voice è un talent totalmente centrato sulla giuria, più che sui cantanti - lo si diceva da queste parti a chiusura della terza edizione. E la sensazione è che X Factor, nella sua decima, abbia fatto la stessa scelta.

Ma andiamo per punti: nelle prossime pagine parliamo della giuria, appunto, dei concorrenti, delle canzoni e del futuro.