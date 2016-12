Per celebrare i 50 anni di carriera insieme a Bernie Taupin, ecco ‘Elton John: The Cut’, una competizione online supportata da YouTube alla quale qualsiasi “creator” può partecipare sottoponendo una propria versione di una clip a corredo di tre grandi successi di Elton John - ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’ e ‘Bennie and the Jets’. Per ciascun brano è richiesto un codice di linguaggio diverso: un video in animazione per il primo, “live action” per il secondo, coreografia per il terzo. Le proposte potranno essere inoltrate tra il 9 e il 23 gennaio 2017 all’indirizzo ufficiale dell’iniziativa. Il pianista e cantante britannico ha avuto parole dolcissime per YouTube, distanti anni luce dai suoi stessi poco lusinghieri giudizi del recente passato nei confronti della piattaforma accusata di affamare gli artisti: “Siamo elettrizzati per la partnership con YouTube che aggregherà generazioni di artisti e appassionati di musica intorno alla passione condivisa per la narrativa. YouTube è un ricco arazzo di creatività e non vedo l’ora di scoprire come la vastità del talento proveniente dalle comunità della danza, del live e dell’animazione applicheranno la loro visione a queste canzoni che mi sono così care”. Il supporto di YouTube consisterà nell’erogazione di fondi per i partecipanti e nella concessione loro dell’utilizzo delle strutture produttive YouTube Space. I candidati saranno selezionati da una giuria composta da ‘YouTube creators’ e esperti dell’industria, ma saranno Elton John e Bernie Taupin a scegliere i tre vincitori le cui opere saranno trasmesse in una premiere su YouTube nell’estate 2017: la produzione finale si avvarrà della collaborazione della Pulse Films, nota per la realizzazione del film ”Lemonade” di Beyonce, nominato agli Emmy, ed i tre creatori premiati riceveranno 10.000 dollari ciascuno da YouTube.