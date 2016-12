Anche se la nascita del punk viene fatta risalire alla data di uscita dell'album di debutto del gruppo newyorkese dei Ramones, 1976, bisogna riconoscere che la California ha avuto un ruolo chiave nella nascita della musica punk: fu nella Los Angeles della fine degli anni '70 che l'eredità del glam rock venne raccolta da una serie di gruppi come i Runaways, i Damned, gli Alley Cats, i Weirdos e i Black Flag, solo per citarne alcuni, considerati tra i pionieri del punk - quelli che diedero le chiavi di casa ad un'intera generazione di punk rocker. Senza dimenticare i Dead Kennedys, gli Avengers e i Flipper, che ebbero un ruolo fondamentale - insieme ad una manciata di fanzine come Slash e MaximumRocknRoll ed etichette indipendenti come la What? Records - nel traghettare il punk dall'underground alle classifiche.



Nel 2017, con un anno di ritardo rispetto al 40esimo anniversario della nascita del punk, arriverà un documentario dedicato proprio al ruolo svolto dai gruppi californiani nella nascita e nello sviluppo del genere. Il progetto si intitola "Turn it around: the story of East Bay Punk". Tra i produttori ci sono anche i Green Day, che sono gli alfieri del punk moderno: Armstrong e compagni, lo ricordiamo, soriginari proprio della California. Il documentario includerà contributi di - tra gli altri - Rancid, Fat Mike dei NOFX e Davey Kavok degli AFI.