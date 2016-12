Anche quest'anno noi di Rockol vi raccontiamo le nostre buone intenzioni e i nostri desideri per quanto riguarda i regali di Natale.

Per Natale regalerò...

Un elegante giradischi dotato di altoparlanti stereo integrati che riproduce e consente di convertire in file digitali i vinili da 33 1/3, 45 o 78 giri, nonché i brani riprodotti su walkman e lettori CD.

Oltre che essere un bel complemento d’ arredo (anche l’ occhio vuole la sua parte) lo trovo, in questi tempi dove tutto è digitale, super tech e 2.0 inside, un oggetto che ci riporta un po’ alle vecchie tradizioni, quando tutto era un po’ più artigianale e meno costruito. Rimpianti dei bei tempi andati? Malinconia? No, solo voglia di rispolverare e far riaffiorare nella mente tanti ricordi



Per Natale vorrei che mi regalassero...

Un sassofono: no, non lo so assolutamente suonare e non ho nemmeno molta conoscenza in teoria musicale, a parte qualche infarinatura che risale ai tempi delle scuole medie durante l’ora di educazione musicale. Amo il sax, il suo suono, mi riporta indietro ai primi anni della mia adolescenza... l’ assolo di sax iniziale in "Cosa c’è" di Vasco Rossi e quello nei versi di "Your Latest Trick" dei Dire Straits sono per me qualcosa che a parole è molto difficile da spiegare. Comunque non si è mai troppo grandi per imparare: quindi attendo fiduciosa questo dono da Babbo Natale.

(Olimpia Colombo)