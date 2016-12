Ma la collaborazione tra Adam Lambert e i Queen continuerà anche oltre la serie di concerti che, negli scorsi mesi, ha visto la già star di American Idol affiancare Brian May e soci in qualità di cantante? A quanto pare sì: a rivelarlo, in un'intervista concessa al New Musical Express, è stato proprio Adam Lambert. Il cantante ha fatto sapere che la collaborazione con i Queen si rinnoverà, anche se è ancora presto per fare annunci. Lambert ha detto al New Musical Express:



"Potrebbero esserci nuove collaborazioni con i Queen. Ci sono cose di cui parlare e un sacco di materiale davvero eccitante del quale discutere, il prossimo anno. Non sono pronto a dare annunci, ma c'è molto da aspettarsi".



Roger Taylor, il percussionista dei Queen, appena un mese fa ha espresso in un'intervista a Planet Rock il desiderio di poter tornare in studio di registrazione con la band per lavorare ad un nuovo album in studio: si tratterebbe del primo vero e proprio disco in studio dei Queen in ben 25 anni, dato che l'ultimo, "Innuendo", è uscito nel 1991 - e per "ultimo" si intende quello le cui lavorazioni tennero impegnati tutti i membri della band in studio, insieme ("Made in heaven", ad esempio, fu realizzato quando Freddie Mercury era già morto da quattro anni). Ed è stato proprio Roger Taylor a lasciare intendere che qualora i Queen dovessero tornare in studio di registrazione, potrebbero puntare proprio su Adam Lambert come cantante.