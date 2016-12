Il 3 luglio del 1973 andò in scena all'Hammersmith Odeon di Londra l'ultimo concerto del tour con il quale David Bowie presentò dal vivo il suo quinto album in studio, "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Uscito nel giugno del 1972, l'album raccontava la storia di Ziggy Stardust, alter-ego del cantautore britannico, un umano entrato in contatto con forze misteriose di un'altra dimensione attraverso la sua radio. Anche in tour Bowie portò in scena la storia di Ziggy Stardust, la sua ascesa e la sua caduta, accompagnato dagli Spiders from Mars (Mick Ronson alla chitarra, Trevol Bolder al basso, Mick "Woody" Woodmansey alla batteria). Il 3 luglio del 1973 viene ricordata come la data che segnò la "morte" di Ziggy Stardust. Al termine del concerto, infatti, Bowie annunciò - prima di suonare, emblematicamente, "Rock'n'roll suicide":



"Di tutti gli spettacoli del tour, questo in particolare sarà quello che rimarrà dentro di noi più a lungo, non solo perché è l'ultimo spettacolo del tour, ma è anche l'ultimo spettacolo che faremo, in assoluto".







Il 16 febbraio 2017 Ziggy Stardust e i suoi Spiders from Mars torneranno all'Hammersmith Odeon di Londra - che ora si chiama Hammersmith's Eventim Apollo - a distanza di praticamente 44 anni dall'ultimo concerto di quella grandiosa tournée. Il teatro londinese omaggerà David Bowie proiettando il film dell'ultimo concerto di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars nell'ambito di un'iniziativa che a marzo 2017 vedrà anche altri teatri del Regno Unito proiettare il film di quello storico concerto.Per celebrare quello che sarebbe stato il 70esimo compleanno del Duca Bianco, invece, l'8 gennaio si terrà presso la Brixton Academy di Londra un grande concerto in onore del fu Duca Bianco che vedrà la partecipazione di amici, collaboratori e musicisti con i quali Bowie ha avuto a che fare nel corso della sua carriera. Altri concerti saranno ospitati, sempre a gennaio, anche a New York, Los Angeles, Sydney e Tokyo.