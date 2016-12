Come noto, Donald Trump ha difficoltà a ingaggiare un artista di peso che voglia eisbirsi nella cerimonia di insediamento che si terrà a gennaio, durante la quale assumerà la carica di Presidente degli USA.

Ora - dal sito di gossip pagesix.com - giunge una voce (ovviamente non confermata e attribuita alle solite fonti anonime) secondo cui per l'evento di Trump sarebbe molto probabile la presenza in qualità di ospite musicale del nostranissimo Andrea Bocelli.

Si dice che il tenore debba incontrare personalmente Trump giovedì 15 dicembre (quel giorno sarà a New York per un concerto) e in questa occasione il presidente - che, stando alla fonte, ha un rapporto di amicizia e stima da lungo tempo con Bocelli - chiederà l'aiuto dell'artista.

E' noto che Trump è un fan del tenore, il quale nel 2010 si è esibito in un evento speciale promosso dal neopresidente in Florida, nel suo club Mar-a-Lago. Inoltre Trump e la sua famiglia nel 2011 hanno partecipato al concerto che Bocelli tenne a Central Park (New York).