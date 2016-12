TuneCore, fornitore internazionale di servizi di Publishing Administration e distribuzione di musica digitale, arriva in Italia con TuneCore Italia.

TuneCore.it consente agli artisti italiani di raccogliere proventi dai servizi di streaming, dai negozi con download digitali, dalle royalties sui diritti d'autore e dalle opportunità di licenza di sincronizzazione, il tutto in valuta locale. Inoltre offre contenuti in italiano, supportando così la comunità di artisti indipendenti del Paese.

Gli artisti possono decidere di includere la propria musica in negozi controllati dalla vasta rete (oltre 150) di partner digitali TuneCore che comprende iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music.

I clienti di TuneCore Italia potranno avvalersi anche di partnership e servizi per artisti locali, come Music Raiser, MusicOFF, tra cui la partnership strategica della società con Believe Digital; avranno anche accesso a una varietà di servizi avanzati per gli artisti, come la gestione internazionale delle campagne, compravendita e marketing digitale online, gestione e distribuzione video, distribuzione fisica e molto altro.

I nuovi iscritti a TuneCore Italia pagheranno 9,99€ per caricare un singolo file da distribuire. Gli artisti che distribuiscono un album pagheranno 29,99€ il primo anno e 49,99€ in quelli successivi. Gli artisti possono pagare anche un costo di iscrizione una tantum di 9€ per il servizio di raccolta dei proventi YouTube Sound Recording Revenue (YTSR) e 69,99€ per accedere a TuneCore Publishing Administration, servizio che offre registrazione mondiale e raccolta di royalties nonché opportunità di utilizzo in film, pubblicità, videogiochi e altro.

Gli artisti di TuneCore ricevono sempre il 100% dei propri proventi mantenendo totale controllo creativo e proprietà della musica: in questo modo, gli artisti di TuneCore Italia hanno l'opportunità di prendere il controllo della propria carriera.