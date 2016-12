Il poliedrico Mike Patton oltre a essere il frontman dei Faith No More, è sda sempre impegnato in una pletora di progetti paralleli. E ora se ne aggiunge uno nuovo al mucchio: Mike, infatti, è ora ufficialmente il cantante dei Dead Cross.

I Dead Cross sono un supergruppo che in formazione vede nientemeno che Dave Lombardo (ex-Slayer, Suicidal Tendencies, Misfits), Justin Pearson (Locust, Retox, Head Wound City) e Michael Crain (Retox, Festival of Dead Deer). Prima dell'ingresso di Patton al microfono era stato reclutato Gabe Serbian (Locust e Head Wound City), che si è poi allontanato dal progetto per motivazioni per ora non note.

I Dead Cross al momento sono in studio per completare il loro lavoro di esordio, che uscirà nel 2017 - manco a dirlo - per Ipecac Recordings, la label fondata da Patton e Greg Werckman nel 1999.

L'album sarà prodotto da Ross Robinson (At The Drive-In, Sepultura, Korn...).