Ecco chi sono gli 8 cantanti in gara al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove Proposte", annunciati questa sera dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti durante la serata "Sarà Sanremo", andata in onda su Rai1.

Leonardo Lamacchia - "Ciò che resta":

Poche le notizie che si hanno di lui: il 22enne cantautore barese nel 2013 ha pubblicato un EP con alcune sue composizioni, tra cui "Tu rimani". La canzone presentata a Sanremo Giovani si intitola "Ciò che resta", presenta una scrittura intimista e malinconica ("C'è solo un posto, se ti va puoi salire / facciamo un giro, non so bene dove / Hai lasciato le tue scarpe colorate nell'ingresso / sono accanto alle mie scuse", recitano i primi versi del brano) e sonorità orchestrali (al pianoforte, che inizialmente accompagna il canto di Lamacchia, si aggiungono poi gli archi).

Tommaso Pini - "Cose che danno ansia":

Anche Tommaso Pini, così come Carola Campagna e Francesco Guasti, è un ex concorrente di The Voice: il cantante, fiorentino classe 1989, prese parte al talent show nel 2014, gareggiando nella squadra di Raffaella Carrà e classificandosi al terzo posto in finale. La canzone presentata a Sanremo Giovani si intitola "Cose che danno ansia" ed è un pezzo dall'arrangiamento elettronico, con un loop in sottofondo che accompagna la voce di Tommaso Pini dall'inizio alla fine.

Maldestro - "Canzone per Federica":

31enne cantautore originario di Napoli, vero nome Antonio Prestieri, nel corso della sua carriera fino ad oggi ha vinto diversi premi musicali (tra questi anche il Premio Ciampi e il Premio De André) ed è stato anche finalista di Musicultura. Il suo primo album si intitola "Non trovo le parole" ed è uscito nel 2015: lo scorso anno, Maldestro si è esibito sul palco del concerto del Primo Maggio di Roma. La sua "Canzone per Federica" (da lui stesso scritta) è una canzone che sembra quasi una dedica di un padre a una figlia: "Sarà il silenzio di un padre a farti amare un bambino/sarà il tuo libero arbitrio a incasinarti l'umore", recitano alcuni versi della canzone. E ancora: "Sarà un tiro di erba a farti stare una merda/quando ti scoppia la testa e vuoi lasciare la festa/ma tu cammina...".

Marianne Mirage - "Le canzoni fanno male":

Vero nome Giovanna Gardelli, Marianne Mirage ha 25 anni e ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2014 con il singolo "Come quando fuori piove". All'inizio del 2016, la cantautrice ha pubblicato per Sugar l'album "Quelli come me" e la scorsa estate è stata tra i concorrenti del Coca-Cola Summer Festival, in gara tra i "giovani". La canzone presentata a Sanremo Giovani si intitola "Le canzoni fanno male" ed è stata scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle insieme a Giuseppe Rinaldi: si tratta di un brano dalle sonorità vagamente retrò, in pieno stile Bianconi, con un ritornello ritmato e orecchiabile.

Lele - "Ora mai":

Lele Esposito è un altro reduce di Amici 15, proprio come Chiara Grispo e i La Rua. Lele, che ha 19 anni ed è originario di Pollena Trocchia (in provincia di Napoli) si è classificato al terzo posto nella finale del talent, appena dietro Sergio Sylvestre (il vincitore) ed Elodie Di Patrizi (seconda classificata). Dopo la partecipazione ad Amici, il cantautore ha pubblicato per Sony l'album "Costruire", realizzato con la collaborazione di Andrea Rigonat, già chitarrista di Elisa. La sua canzone si intitola "Ora mai" e mischia tra loro sonorità classiche ed altre più elettroniche.

Francesco Guasti - "Universo":

Francesco Guasti era riuscito ad accedere alla rosa dei 12 finalisti di Sanremo Giovani già lo scorso anno, ma era stato eliminato proprio durante la prima serata di Rai1. Nato a Prato nel 1982, Guasti ha partecipato a The Voice nel 2013, in gara nella squadra di Piero Pelù: il frontman dei Litfiba ha prodotto anche l'album d'esordio di Francesco Guasti, "Parallele", uscito nel 2015. "Universo" è una canzone introspettiva, pianistica nelle strofe e sporcata di elettronica nel ritornello, il cui testo vede Guasti parlare in prima persona: "Con la musica canto speranze, il futuro è di chi se lo prende/oggi ho messo un paio di scarpe e sono andato incontro al mio presente".

Valeria Farinacci - "Insieme":

Classe 1993, originaria di Terni, nel corso degli ultimi anni la cantante ha vinto una serie di concorsi. Nel 2014 si è aggiudicata anche una borsa di studio al Centro Eurpeo Toscolano, il CET di Mogol ed è stata semifinalista al concorso "Tour music fest". La sua canzone si intitola "Insieme" e arriva tra le "Nuove Proposte" dopo aver vinto il concorso di Area Sanremo.

Braschi - "Nel mare ci sono i coccodrilli":

Si definisce "un tipo che scrive le canzoni che canta". Ha all'attivo collaborazioni con i Calexico e Jd Foster (con i quali ha registrato un EP) e una mini tournée negli Stati Uniti che ha fatto tappa anche a New York, Washington e Richmond (dove il disco è stato registrato). Anche lui, come Valeria Farinacci, arriva dal concorso di Area Sanremo.