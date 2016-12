Il tour di supporto al "Rock or bust" potrebbe essere l'ultima tournée della rock band australiana, che nel corso degli ultimi mesi ha dovuto fare fronte a non pochi problemi che hanno "sconvolto" la formazione - l'uscita di Phil Rudd, i problemi di salute di Brian Johnson e quelli di Malcolm Young, il ritiro del bassista Cliff Williams. Il tour si è chiuso lo scorso 20 settembre e al momento gli AC/DC non hanno preso ulteriori impegni: "There are no tour dates currently listes", "Non ci sono date in programma", recita una scritta nella sezione "Tour" del loro sito ufficiale.



Ora, a circa tre mesi dalla chiusura del "Rock or bust tour", arriva la notizia che nella prima metà del 2017 il gruppo di "Back in black" pubblicherà un documento speciale della tournée: si tratta di un libro fotografico che ripercorrerà, attraverso alcune immagini, i momenti salienti del "Rock or bust tour", partito nell'aprile del 2015 dal palco del Coachella Festival. Le foto sono state scattate dal fotografo Ralph Larmann, che nel corso della sua carriera fino ad oggi ha già immortalato - tra gli altri - Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers e U2. Il libro (che si può preordinare qui) conterrà oltre 200 scatti e avrà le stesse dimensioni di un album in vinile: sarà disponibile in diverse versioni, tra cui una - battezzata "Leather and metal" (ovvero pelle e metallo) - da collezione.