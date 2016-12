Sono state annunciate nella giornata di oggi, lunedì 12 dicembre, le nomination dei Golden Globe Awards 2017, i riconoscimenti ai migliori film e programmi televisivi che, insieme agli Oscar e agli Emmy, rappresentano i più importanti premi nel mondo del cinema e della tv.



Tra le varie categorie dei Golden Globe Awards ce ne sono anche due musicali: quella per la migliore colonna sonora originale (Best original score - Motion picture) e quella per la migliore canzone originale (Best original song - Motion picture).



A contendersi il premio "Best original score" ci sono le colonne sonore di 5 film: "Moonlight" (musiche composte dal 36enne compositore e pianista americano Nicholas Britell), "La la land" (musiche di Justin Hurwitz), "Arrival" (con colonna sonora firmata dallo svedese Jóhann Jóhannsson), "Lion" (musiche di Dustin O'Halloran e Volker Bertelmann) e "Hideen Figures - Il diritto di contare" (colonna sonora firmata da Pharrell Williams, Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch).



A contendersi il premio "Best original song", invece, 5 canzoni tratte da altrettanti film: da "Trolls" arriva "Can't stop the feeling!" (interpretata da Justin Timberlake), da "La la land" c'è "City of stars" (interpretata da Ryan Gosling), da "Sing" è stata scelta "Faith" (interpretata da Stevie Wonder e Ariana Grande), da "Golg" l'omonima canzone (interpretata da Iggy Pop) e da "Moana" è stata scelta "How far I'll go" (interpretata da Carvalho).



La cerimonia di consegna dei 74esimi Golden Globe Awards si terrà il prossimo 8 gennaio a Beverly Hills, in California.