Alla fine, Bob Dylan andrà in Svezia. Non per ritirare il Nobel alla Letteratura che l'Accademia Svedese gli ha assegnato circa due mesi fa: il cantautore, come annunciato, non si è presentato alla cerimonia di consegna, che si è svolta lo scorso sabato, e ritirerà il premio il prossimo anno (stando a quanto riferito dalla stessa Accademia Svedese). Il Bardo di Duluth andrà in Svezia per esibirsi dal vivo di fronte ai suoi fan svedesi: Bob Dylan, a distanza di due giorni dalla cerimonia di consegna dei Nobel 2016, ha infatti aggiunto al calendario del suo tour europeo del 2017 tre concerti in programma a Stoccolma (1° e 2 aprile) e a Lund (9 aprile).



Al momento, il calendario del tour europeo che terrà impegnato il cantautore nel Vecchio Continente il prossimo anno comprende un totale di 11 date: oltre ai tre appuntamenti svedesi, infatti, ce ne sono altri in programma in Belgio (24 aprile, Antwerp), Galles (3 maggio, Cardiff), Inghilterra (4 maggio Bournemouth, 5 maggio Nottingham, 8 maggio Liverpool, 9 maggio Londra), Scozia (7 maggio, Glasgow) e Irlanda (11 maggio, Dublino).



Nessuna data in programma in Italia, al momento. Il calendario del tour, però, è in continuo aggiornamento e presto potrebbero essere aggiunte nuove date. L'ultimo concerto tenuto da Bob Dylan in Italia risale a circa un anno fa: il cantautore venne nel nostro Paese alla fine di novembre 2015 per quattro concerti in programma al Teatro Manzoni di Bologna e al Teatro degli Arcimboldi di Milano, mentre nell'estate dello stesso 2015 si era esibito allo Stadio Zanussi di San Daniele del Friuli, alle Terme di Caracalla di Roma, al Lucca Summer Festival e al Pala Alpitour di Torino.



Alla cerimonia di consegna dei premi Nobel 2016, Bob Dylan ha mandato l'amica e collega Patti Smith. La cantautrice e poetessa americana ha omaggiato Dylan eseguendo dal vivo una cover di "A hard rain's a-gonna fall", uno dei classici del repertorio del cantautore, accompagnata dall'orchestra. Nel discorso di accettazione del premio, Bob Dylan ha scritto: "Avevo le stesse probabilità di andare sulla luna".