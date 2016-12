Noel Gallagher ha rivelato che ha in programma di completare il suo terzo album da solista, con il produttore David Holmes, entro il prossimo mese di giugno. L’ex Oasis sperava di riuscire a pubblicare il seguito di ”Chasing yesterday” entro la fine del 2016 ma non è riuscito a farlo. Ora dice che vorrebbe uscire sul mercato prima di Glastonbury.



Dice Noel a BBC Radio 6 Music: "Penso che ormai ci siamo. Devo avere tutto finito - incisione, grafica, video – per quando andrò a Glastonbury in giugno.” Riguardo il processo di registrazione ha commentato: "Tutte le canzoni che stavo scrivendo non sono state utilizzate perché il metodo di lavoro di David Holmes prevede che tutta la scrittura venga fatta in studio. Così ho iniziato questo disco nella sua casa di Belfast. Il processo è l'esatto contrario del modo in cui ho sempre lavorato. Alla fine il risultato è grande perché si è in continua evoluzione.”



Holmes ha dichiarato: “Sta andando tutto molto bene. Siamo a buon punto, abbiamo quasi cinque pezzi pronti. La gente sarà sorpresa dall’album."