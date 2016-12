Dopo il tormentone estivo “Andiamo a comandare”, Fabio Rovazzi ritorna con il nuovo singolo “Tutto molto interessante” e sbaraglia la concorrenza entrando in classifica direttamente alla prima posizione nella classifica di TIMmusic.

Fedez e J-Ax si confermano ai piani alti con "Assenzio" (feat. Stash & Levante) che si aggiudica la seconda posizione ma cedono la vetta al giovane rapper da loro prodotto. The Chainsmokers feat. Halsey del terzo gradino del podio con “Closer”.

Continua la scalata del cantautore britannico Rag'n'Bone Man con "Human" che raggiunge la quarta posizione davanti a “Let Me Love You" di DJ Snake. In risalita anche Lowlow con “Ulisse” che dalla 30° arriva fino alla 14° posizione. “Alone”, la new entry di Alan Walker si ferma invece alla 19°.

Di seguito la Top 20 completa della settimana che va dal 2 all’8 dicembre: 1. Fabio Rovazzi con “Tutto molto interessante”, 2. J-AX & Fedez feat. Stash & Levante con “Assenzio”, 3. The Chainsmokers feat. Halsey con “Closer”, 4. Rag'n'Bone Man con “Human”, 5. DJ Snake con “Let Me Love You”, 6. Ghali con “Ninna Nanna”, 7. The Chainsmokers feat. Daya con “Don't Let Me Down”, 8. Tiziano Ferro con "Potremmo Ritornare", 9. Major Lazer con “Cold Water” (feat. Justin Bieber & MØ), 10. Maroon 5 con “Don't Wanna Know”, 11. Marco Mengoni con "Sai Che", 12. Charlie Puth con “We Don't Talk Anymore” (feat. Selena Gomez), 13. Fabio Rovazzi con "Andiamo a Comandare", 14. Lowlow con “Ulisse”, 15. Sia feat. Kendrick Lamar con “The Greatest”, 16. J-AX e Fedez con "Vorrei ma non posto", 17. Sia feat. Sean Paul con "Cheap Thrills", 18. Lp con "Lost on You", 19. Alan Walker con “Alone”, 20. Alan Walker con "Faded”