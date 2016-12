E' davvero quasi impossibile immaginare quanto ancora il genio di Prince avrebbe potuto dare alla musica - e non solo. Ma la sua tragica scomparsa ha, appunto, interrotto il flusso creativo che era sempre in piena... tanto che, stando a recenti rivelazioni, il Purple One aveva anche progetti in senso televisivo e stava trattando per realizzarli. Uno verteva su un reality show ambientato nella sua dimora di Paisley Park (che ora pè un museo, come noto), in Minnesota. Intrigante? Senza dubbio.

Un rappresentante di Netflix, infatti, lo scorso 10 dicembre ha rivelato ad "Associated Press" che l'azienda era da tempo in trattativa con Prince, per tentare di creare una serie in salsa reality così come descritto sopra, ma purtroppo il decesso improvviso dell'artista (nell'aprile del 2016) ha impedito che il progetto arrivasse a uno stadio più avanzato.

In più la fotografa Maya Washington, amica di Prince, ha raccontato a "GQ" che lui le aveva parlato di questo progetto di show, ma che non era intenzionato a comparirvi di persona. Alla domanda: "Perché no? Sei divertentissimo", lui avrebbe risposto: "Maya, non ho tempo per essere divertente. Devo salvare il mondo".