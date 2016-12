A Melbourne (Australia) ne succedono di cose ai concerti dei Coldplay. Venerdì sera il loro palco ha ospitato una proposta di matrimonio, ieri allo stadio Etihad si è celebrato l'ultimo live dell'anno di Phil Harvey, ex manager della band, attuale direttore creativo e quinto membro onorario.



Per salutarlo in maniera degna la band di Chris Martin ha suonato, dedicandogliela, per la prima volta in quasi 10 anni, "Swallowed in the sea" (canzone inclusa nell’album del 2005 ”X & Y”.



Non bastasse, Chris Martin ha imparato la parte di chitarra sbagliata, così non l’ha suonata del tutto, scherzando con il pubblico ha detto: "Per favore non mettetela su YouTube, questo è molto poco professionale." Non è stato ascoltato, così la puoi guardare e ascoltare qui sotto.