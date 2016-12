Ryan Adams ha rivelato che lui e Noel Gallagher una volta hanno parlato di lavorare assieme. In passato il cantautore statunitense è stato in tour con gli Oasis e questa estate Noel Gallagher ha aperto dei suoi concerti negli Stati Uniti dove Adams ha interpretato dal vivo ”Morning glory” e “Supersonic”, vecchie hit della band britannica.



Quando gli è stato chiesto se lui e Noel avevano mai parlato di lavorare insieme, Adams ha detto all’NME: "Abbiamo parlato tanto tempo fa. Abbiamo parlato di riff e altre cose, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Di recente, quando ho suonato con lui, siamo stati sorpresi da alcuni temporali torrenziali nel Midwest mentre suonavamo all'aperto, quindi siamo stati costretti ad anticipare i set prima di quando erano previsti i temporali.”



Ha aggiunto: "La gente che lavora per lui, i tecnici e la sua band, sono davvero cool e lui è sempre felice di parlare di chitarre. La nostra ultima conversazione è stata su una Rickenbacker 12 corde davvero figa che ho preso l'ultima volta che sono stato a Londra".



Dice ancora Ryan Adams: "Abbiamo solo parlato di chitarre e mi sento un geek quando parlo con lui e...una parte di me si sente come se conoscesse da un sacco di tempo quel ragazzo che ho appena conosciuto. Non vado a casa sua per le feste di Natale o cose del genere, ma lui è uno con il quale, quando lo vedo, posso parlare di chitarre molto piacevolmente. Poi c'è l’altra parte di me che pensa: 'Sto parlando con il cazzo di Noel Gallagher! 'Vaffanculo! Non ci posso credere!".





Ryan Adams knows... #ryanadams #oasis 😎✌️️ A photo posted by Darren Burke (@darrenburk) on Dec 10, 2016 at 2:33pm PST