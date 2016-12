Stamane a Villa Ormond, a Sanremo, Carlo Conti – presentatore e direttore artistico del festival della canzone italiana che si terrà nella località ligure dal 7 all’11 febbraio – ha presentato ‘Sarà Sanremo’, il programma televisivo, che andrà in onda lunedì 12 dicembre su Rai1, nel corso del quale verranno comunicati i nomi dei 22 big e delle 8 nuove proposte che animeranno l’edizione 2017 della manifestazione canora.



Il primo pensiero del presentatore toscano, come riporta Il Secolo XIX, è andato ad Albano, fresco di una operazione al cuore andata per il meglio: “Ieri gli ho mandato un messaggio per sentire come stava e mi ha richiamato cantando. Allora, ho capito che non è un uomo, ma una specie di superman. Gli ho solo detto `assicurati di non sentirti male, nel caso tu sia, o meno, nei ventidue big´. Insomma, gli ho detto di resistere ad entrambe le reazioni emotive”.



Riguardo la polemica dei torinesi Statuto esclusi dal festival Conti risponde: “Gli Statuto, evidentemente... non hanno letto lo statuto. Hanno risposto loro dopo essersi resi conto che non si erano neppure iscritti e non avevano presentato la domanda. Lo hanno anche scritto e si sono scusati, ma come al solito il post in cui avevano fatto il polverone l’hanno ripreso tutti, quello dove hanno detto `scusateci, ci siamo sbagliati, pensavamo di esserci iscritti, invece c’è stato un errore da parte nostra e non abbiamo neppure consegnato la canzone, è andato perduto”.