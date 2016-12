I pionieri della scena sperimentale rock tedesca Can celebrano il prossimo anno il loro 50esimo anniversario. Per l’occasione verrà pubblicata una biografia autorizzata scritta da Rob Young ancora senza titolo.



Il prossimo mese di aprile il Barbican Centre di Londra ospiterà una serie di concerti tributo chiamati Can Project. Il tastierista dei Can Irmin Schmidt dirigerà la London Symphony Orchestra nella piece chiamata “An homage to Can” che ‘tesse insieme citazioni e astrazioni di alcuni dei pezzi più famosi della band’, mentre un gruppo con Thurston Moore dei Sonic Youth, il batterista dei Can Jaki Leibezeit e il cantante originale Malcom Mooney interpreterà in chiave rock brani della band.



Non prenderanno parte a queste celebrazioni il bassista Holger Czukay, il chitarrista Michael Karoli (morto nel 2001) e il cantante Damo Suzuki. I biglietti per Can Project purtroppo sono già esauriti.