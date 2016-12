Noel Gallagher ha espresso i suoi pensieri sul documentario uscito quest’anno, che narra la storia degli Oasis, ”Supersonic”, parlando con Steve Lamacq di BBC Radio 6 Music.



Questo quanto dichiarato da The Chief: "Il motivo per il quale il film è piaciuto molto al pubblico è perché si chiude al momento giusto. Perché non parla della lunga e triste coda finale. Si mostrano i migliori concerti che c’erano a quei tempi. E’ una celebrazione della gloria. Credo che Liam ne esca abbastanza bene, come una specie di folle mistico ubriaco di un’altra epoca."



Gallagher ha poi spiegato che spera che il film possa ispirare una nuova generazione di musicisti a fare musica per chitarra, perché viene mostrato come le persone possono formare delle band anche se non sono propriamente dei geni. Ha detto: "Quando ho finito di guardarlo mi dicevo, 'Onestamente, se questo non ispira i ragazzi a prendere in mano una chitarra, non so proprio cosa possa farlo'. Perché nessuno in quella banda era un genio. Nessuno, neppure io che ho scritto tutte le canzoni. Per certi versi è abbastanza triste perché mostra come era il mondo della musica allora, in particolare la ‘guitar music’, che ora non ha più una presenza significativa alla radio nazionale. Ti fa sentire felice che sia successo, ma anche triste che non sia più così".