I Guns N' Roses hanno reso disponibili i biglietti per i nuovi concerti europei e canadesi del loro "Not in this lifetime tour" ieri mattina, venerdì 9 dicembre, alle 11. Anche le prevendite generali per l'unico appuntamento italiano di Axl e compagni, quello in programma per il prossimo 10 giugno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sono state messe in vendita nella mattinata di ieri. Adesso, a poche ore dall'apertura delle vendite dei biglietti per i nuovi concerti negli Stati Uniti, Live Nation - la società che cura gli interessi dal vivo della band - fa sapere che in 24 ore sono stati venduti oltre 1 milione di biglietti. Un numero importante che si va ad aggiungere ai 2 milioni di biglietti venduti per i precedenti concerti tenuti dai Guns N' Roses nel corso di questo 2016: ammontano dunque a 3 milioni i biglietti venduti complessivamente per il "Not in this lifetime tour", che con circa 120 milioni di dollari guadagnati fino ad oggi (115 milioni di euro) è una delle tournée di maggiore successo dell'anno.



Sono ancora disponibili su ticketone.it i biglietti per i concerti di Imola del prossimo 10 giugno: anche se i tagliandi per il Gold Circle in piedi non sono più disponibili, sul sito è possibile acquistare i biglietti per il Posto Unico in piedi e il Posto Unico Rivazza. Quanto ai pacchetti VIP: non è disponibile il Gold Circle Early Entry, mentre sono ancora acquistabili il Posto Unico Paradise City Party e il Gold Circle Welcome to the Jungle.