È ufficiale: salgono da 20 a 22 i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico della 67esima edizione della manifestazione, ha deciso di modificare il regolamento per quanto riguarda il numero delle canzoni in gara nella categoria Campioni, che passano appunto da 20 a 22, a causa dell'alto livello delle proposte che sarebbero pervenute alla commissione selezionatrice delle canzoni.



Visto l'incremento delle canzoni in gara è stata apportata anche un'altra modifica al regolamento: i 22 Campioni in gara non si esibiranno tutti già nel corso della prima serata, come originariamente previsto dal regolamento, ma verranno suddivisi in due gruppi da 11. I primi 11 Campioni si esibiranno nella prima serata (quella di martedì 7 febbraio): le esibizioni verranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa e dal televoto, che avranno un peso del 50% a testa, e gli 8 più votati accederanno alla serata del venerdì, mentre gli ultimi tre classificati prenderanno parte ad un torneo eliminatorio nella serata del giovedì. Gli altri 11 si esibiranno nella seconda serata (quella di mercoledì 8 febbraio): anche in questo caso, le esibizioni verranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa e dal televoto, che avranno un peso del 50% a testa, e gli 8 più votati accederanno alla serata del venerdì, mentre gli ultimi tre classificati parteciperanno al torneo eliminatorio della serata del giovedì. 2 di questi 6 saranno definitivamente eliminati e gli altri 4 si aggiungeranno ai 16 rimasti in gara.



Il venerdì sera, dunque, si esibiranno tutti i 20 campioni rimasti in gara (i 16 già classificati durante le prime due serate e i 4 reduci dal torneo eliminatorio). Per quanto riguarda la votazione, entreranno in campo la Giuria degli esperti (peso del 30%) e la Giuria Demoscopica (peso del 30%), mentre il televoto peserà per il 40%. Le ultime 4 canzoni saranno eliminate e nella serata conclusiva, quella di sabato 11 febbraio, si esibiranno i 16 Campioni ancora in gara.



Con l'aumento dei big in gara, diventano ben 30 le canzoni che parteciperanno al Festival di Sanremo 2017: oltre alle 22 della categoria Campioni, infatti, ascolteremo anche le 8 della categoria "Nuove Proposte". Carlo Conti annuncerà i nomi dei 22 big in gara nella categoria Campioni il prossimo 12 dicembre, durante "Sarà Sanremo", la prima serata di Rai1 nel corso della quale verranno annunciati anche i nomi dei 6 vincitori di "Sanremo Giovani" che, insieme a 2 vincitori di Area Sanremo, concorreranno nella categoria "Nuove Proposte".