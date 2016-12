"Everlong" non è uno dei pezzi dei Foo Fighters più coverizzati da altri artisti: la hit di Dave Grohl e compagni, tratta dall'album "The colour and the shape" del 1997, l'hanno reinterpretata relativamente in pochi. Ricordiamo la rivisitazione del frontman degli Slipknot Corey Taylor, ad esempio, la versione dei Gaslight Anthem e quella dei Nickleback.







Ora, alla breve lista, si aggiunge un altro nome: ed è il nome di un vero insospettabile. Uno che è esploso commercialmente alla fine degli anni '80 grazie a canzoni "pop" come "Never gonna give you up", "Whenever you need somebody" e "Together forever", solo per citare alcune delle sue hit. Sì, stiamo parlando proprio di Rick Astley.Il cantante britannico ha coverizzato "Everlong" in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale: nella clip, realizzata per promuovere un evento di beneficenza, Astley si accompagna alla chitarra. Rock'n'roll? No: "Rick'n'roll", verrebbe da dire.