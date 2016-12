Nel mese di settembre si sono diffuse voci a proposito di un a trattativa in atto, per un acquisto di SoundCloud da parte di Spotify. A parlarne fu il "Financial Times", sulla base di informazioni ricevute tramite "persone informate e al corrente dei negoziati in atto".

A quanto pare, però, ora lo scenario è mutato e Spotify avrebbe cambiato idea a proposito dell'acquisizione - che, almeno stando a "TechCrunch", sarebbe stata abortita, come avrebbero confermato fonti anonime, ma addentro alla questione. Le fonti hanno anche spiegato che il dietrofront sarebbe stato cagionato dal fatto che Spotify “non ha bisogno di ukteriori problemi in campo di licensing proprio nell'anno in cui potrebbe procedere a una IPO”. Non è ancora ufficiale la volontà della compagnia di quotarsi in Borsa, ma è sentire comune che nel 2017 potrebbe acadere.