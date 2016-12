Il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett annuncia la prossima uscita di un nuovo album, preceduto da un tour mondiale - che toccherà l'Italia per quattro date, a marzo 2017

Hackett tornerà a esibirsi dal vivo con la band al completo in un tour che presenterà in anteprima il nuovo lavoro. La scaletta mescola classici e gemme più rare dell’ampio repertorio Genesis e solista: brani dall’ album “Wind and Wuthering” (di cui ricorre il quarantennale), classici come “Musical Box”, rarità mai eseguite dal vivo dalla Hackett band come “Inside Out” e “Anyway”, insieme ai favoriti della sua lunga carriera, come "The Steppes", "Serpentine", "Every Day" e per la prima volta dal vivo "Rise Again".

Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla

batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e sticks

il grande ritorno di Nick Beggs (Kajagoogoo, Steven Wilson, Mute Gods); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Questi i dettagli delle date italiane:

29 marzo - Torino, Teatro Colosseo

Info: 0773 414521 - www.ventidieci.it

Prevenditi disponibili su: www.ticketone.it

30 marzo – Legnano (Milano), Teatro Galleria

Info: 0331 594093 www.teatrogalleria.it

Prevenditi disponibili su: www.ticketone.it - Disco Stores Legnano tel. 0331-594093

31 marzo - Schio(Vicenza), Teatro Astra

Info: info@schiolife.com

Prevendite disponibili su: www.schiolife.com - www.vivaticket.it

01 aprile - Roma, Auditorium Conciliazione

Info: 0773 414521 – - www.ventidieci.it

Prevendite disponibili su: www.ticketone.it - www.boxofficelazio.it