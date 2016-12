"Al borghese viene rabbia quando il proletario sbanca, ti guarda come Salvini guarda un tunisino che si è fatto Miss Padania": comincia così "Comunisti col Rolex", la title track dell'album congiunto dei rapper J-Ax e Fedez, disponibile in download per chi acquista il disco in preordine su iTunes (qui la tracklist e tutti gli ospiti).

Il segretario della Lega, più volte protagonista di confronti via social con Fedez (ricordate il dito medio nel video di "Vorrei ma non posto"?), non è l'unico personaggio pubblico citato nel testo della canzone: l'ex Articolo 31 e il suo socio riservano frecciatine anche a Maria Elena Boschi ("Io, la Boschi e la Guzzanti in piscina con i tacchi"), Tiziano Ferro ("Si è comprato l'attico di fianco a Fedez con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese"), l'imprenditore Gianluca Vacchi ("Rifonderò Lotta Continua con Gianluca Vacchi perché la tessera del Rotary è da poveracci").

I due citano anche la Santa Sede ("Che può fare l'elemosina girando col Mercedes"), Paolo Brosio e Briatore ("In una chiesa off shore a riscoprire il senso della religione"). Il ritornello tira in ballo Che Guevara e Fidel Castro: "Facevano collezione di motociclette inglesi e di Rolex, ed il cuore di un punk-rocker che vuole la rivoluzione però si innamora di una top model", rappano Ax e Fedez. E il finale del ritornello è una rivisitazione ironica del celebre canto antifascista e partigiano "Bella ciao": "Canto bella ciao, bella ciao, ciao ciao, bella ciaone!".

